Украл 17 ювелирных изделий

В Отдел МВД России по городу Пятигорску поступило заявление от 25-летней местной жительницы о краже ювелирных изделий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска краевого Главка установили местонахождение подозреваемого. Ранее неоднократно судимого 22-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Установлено, что злоумышленник и заявительница проживали некоторое время вместе. Гражданин знал, где девушка хранит кошелек с драгоценностями. В нем находилось 17 ювелирных украшений.

Воспользовавшись отсутствием заявительницы, молодой человек похитил золотые изделия и сдал их в разные ломбарды города-курорта, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Заметив пропажу, девушка незамедлительно обратилась в полицию.

Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).