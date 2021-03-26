Украл барсетку, но был найден

В Пятигорске оперативникиустановили личность мужчины, причастного к краже из автомобиля.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску обратился мужчина с заявлением о краже барсетки с документами и деньгами из его машины.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев.

Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции города-курорта 36-летнего местного жителя.

В отделе внутренних дел мужчина пояснил, что работал в цехе у потерпевшего и знал, что у него в машине есть крупная денежная сумма.

Он проник в автомобиль и похитил барсетку с деньгами в размере 105 тысяч рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).