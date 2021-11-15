Украл золото, но попался

Квартирную кражу расследуют в Пятигорске. В дежурную часть отдела МВД России столицы СКФО обратилась 27-летняя гражданка. Девушка сообщила, что по возвращении домой обнаружила взломанную входную дверь, а также пропажу ювелирных изделий.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Под подозрение попал ранее судимый 36-летний местный житель.Полицейские доставили мужчину в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном: как проник в квартиру и похитил украшения на общую сумму 320 тысяч рублей. Часть украденного он успел продать, а деньги потратить по своему усмотрению. Оставшиеся золотые изделия сотрудники полиции изъяли. Возбуждено уголовное дело.