Уличное искусство в историческом Пятигорске: полная гармония!

Церемония награждения победителей конкурс-премии уличных культур и спорта КАРДО прошла в Пятигорске.

Имена чемпионов

В стенах Ставропольского государственного театра оперетты впервые звучала не классика, а хип-хоп и реп, а гостями стали райдеры, скейтбордеры, граффитисты, поклонники паркура и воркаута.

На пять дней Пятигорск стал мировой столицей уличных культур. Пришло время подводить итоги и узнать судьбу общего призового фонда — 1 миллион рублей. Полгода представители уличной культуры 36 стран боролись за звание лучших.

— Конкурс прошел мастерски и зрелищно, понравился пятигорчанам, гостям города и, главное, молодежи, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Действительно, в нашей стране, в нашем крае, в нашем городе есть молодые люди, которые живут духом улиц. Участники из десятков регионов России и 11 стран мира отправляли хорошие отзывы о нашем городе к себе домой. Мероприятие состоялось на высоком профессиональном уровне. Когда мы планировали его, были споры: проводить его в центре города или нет. Но мы решили отдать ребятам исторический центр города. Пятигорску 240 лет. Он меняется и развивается. Сегодня у молодежи такая культура. И ключевое слово здесь — культура. Молодежь надо поддерживать. В итоге, сочетание исторического и современного дало отличный результат. В сентябре в нашем городе пройдут соревнования по лонгборбу, и мы постоим две площадки для этого вида спорта.

— Принять у себя такое мероприятие — большая смелость для города и края, — подчеркнула депутат Госдумы РФ Ольга Казакова.- В курортный облик столицы СКФО отлично смогли вписать современное уличное искусство. Пятигорск справился!

— Существует огромное количество грантов и проектов для молодежи, — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. — Люди в возрасте до 35 лет — это целая армия. И им важно помогать. Мир меняется. Музыка, которая еще вчера была голосом улиц, сегодня звучит на центральных каналах. В Пятигорске поддержали этот проект, и результат просто великолепен. Сегодня уличная культура привлекает молодежь своей открытостью и доступностью, здесь нет различий по возрасту, полу или национальности. Она вошла в обыденную жизнь всех людей, она сделала так, что картины перешли с холстов на стены домов, а по еще вчера уличным видам спорта проходят серьезные мировые соревнования. В линейке проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» есть творческие конкурсы и проекты, которые по духу близки премии «КАРДО», мы стараемся поддерживать любые интересные молодежные течения. Уверен, что за такими живыми инициативами будущее».

Вот итог этих ярких, красочных и незабываемых дней в Пятигорске: 9 победителей фестиваля и 13 лауреатов премии в 13 направлениях: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, SCOOT, бизнес, медиа, общество. Лауреатами премии стали: Егор Федосеев из Москвы в направлении брейкинг, Артем Агарков из Московской области — BMX, Анатолий Галушкин из Санкт-Петербурга — трикин, Никита Синглибаев из Ставропольского края — воркаут, Петр Сапунов из Калининградской области — скут, Андрей Федотенков из Приморского края — скейт, Александр Бойко из Приморского края — паркур, Денис Пичугов из Ростовской области — фриран, Сергей Смирнов — бизнес из Перми, Егор Федосеев из Москвы — брейкинг, Иван Бондарев из Ростовской области — медиа, Балжан Бекбаева из Казахстана — хип-хоп, Виктор Пак из Томской области — общество, Кирилл Сажин из Москвы (Магнитогорска) — граффити.

Также во время финальных мероприятий прошли фестивальные соревнования. Победителями стали: Михаил Степкин из Краснодарского края — BMX, Анатолий Галушкин из Санкт-Петербурга — трикинг, Disa из Приморского края — брейкинг, Александр Бойко из Ростова — паркур, Тимур Иванов из Санкт-Петербурга — фриран, Вадим Романцов из Московской области — скейтбординг, Дмитрий Усольцев из Кургана — воркаут, а Захар Михин из Москвы победил в номинации скут. Все ребята получили премии в размере от 30 до 50 тысяч рублей, призы от партнеров и статус мировых чемпионов и лауреатов.

КАРДО – это люди

«Дмитрий Смалин, Пятигорск: «Я выступаю и как артист, и как участник в хип-хопе. Обожаю бороться в батлах один на один. Это круто».

Полина Кожурова, Тула: «Я увидела, как воркаутом занимаются парни во дворе на турниках. Мне понравилась, я присоединилась. Сейчас выступаю в команде «мастера стилей. Люблю выполнять амплитудные движения. Мое любимое – соскок и двойное сальто. Для девочки это очень круто. Но у меня была база – я занималась гимнастикой. В КАРДО мне очень понравился Пятигорск. С удовольствие погуляла».

Шихаб Эль Фузари, Марокко: «Когда в 15 лет я увидел парней на турнике, то думал, что это легко. Попробовал сам – не получилось. Тогда я стал тренироваться. Вот уже три года я учусь в Екатеринбурге на строителя. Мне понравилось и в вашем городе. Здесь жарко, как в Марокко. Когда закончится конкурс, поеду в горы».

Курбан Гасанов, Дагестан: «Я уже покорил в воркауте весь Кавказ. В КАРДО участвую второй раз. Надеюсь победить. Обстановка мне очень нравится».

Мария Бородулина, Ногинск: «Хип-хопом я занимаюсь с семи лет. Однажды увидела, как ребята танцуют в городе на картонке, и сама захотела к ним присоединиться. Сейчас я организовываю много социальных проектов, связанных с хип-хопом. Сама редко выступаю. Мне больше нравятся такие фестивали, как здесь, когда соревнуются прямо в городе, а не в залах. Ведь наша культура вышла с улиц».

Армен Машедов, Пятигорск: «У меня здесь своя школа танцев «Горилла денс комьюнити», от которой на КАРДО выступает 15 человек. Готовились несколько недель. Удобно, что премия проходит прямо в Пятигорске. Надо развивать тут это движение и дальше. У нас в планах есть проведение фестиваля уличных культур».

Максим Ибрагимов, Пятигорск: «Шесть лет катаюсь уже. Выигрывал край. Хочу, чтобы в Пятигорске построили для нас трекинги. На самом деле, не хватает профессиональныз площадок. Катаюсь по улицам или езжу тренироваться в Краснодар».

Максим Демченко, Москва: «Свое первое граффити я нарисовал в 13 лет. Друг подарил мне краски и мы отправились расписывать. С тех прошло 15 лет, а я все работаю с разными поверхновстями: гладкими, кирпичными, рифлеными и другими. Больше всего люблю рисовать портреты. Я впервые на КАРДО. Пятигорск мне понравился, как и местная минеральная вода».

Юлия Кузьменко, Ростов-на-Дону: «Я работаю вместе с партнером по команде. Люблю рисовать векторных девочек, флористику и животных. А он делает надписи. На КАРДО я вошла в ТОП-12. Вообще, живописью занимаюсь с детства. Окончила художественную школу, гимназию и архитектурный университет. В нашем городе не так много мест, где можно рисовать граффити легально. Мы, в основном, расписываем заброшенные дома, затем их сносят и строят новые. Однажды нам разрешили расписать стену около гипермаркета. Но это была разовая акция. Хотелось бы большего размаха для нашего творчества».

О премии

«Мы видим мир иначе и хотим поделиться этим со всеми. Премия «КАРДО» – это диалог со всем миром, призыв посмотреть по сторонам и увидеть возможности для себя в обыденном. Наши участники – это и есть улица сегодня: спортсмены, бизнесмены, художники – их истории начинаются с нее и кем становятся те ребята, которые еще вчера просили скинуть маму попить воды с балкона и ломали пятый скейтборд за неделю», – рассказал руководитель Премии Валентин Работенко.

Профессионализм конкурсантов оценивали 50 международных экспертов из 15 стран: RASKO, Smite, Банзай, Kinder, Cheerito и многие другие. Площадками для события стали достопримечательности курортного города.

Как отметил Валентин Работенко, ключевые цели организации это: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации молоды людей, а также образование эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. За это время она объединила более 5 миллионов участников, победителями и призерами стали более 25 тыс. человек. В 2021 году впервые конкурс-премия «КАРДО» стала международной.