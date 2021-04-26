Уличные культуры в Пятигорске

Фестиваль «Тур уличных культур» прохошел в Пятигорске. Красочное действие развернулось около здания администрации. Участников приветствовали глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и бронзовый призер Олимпийских игр, боксер Давид Айрапетян.

Проект воплотился в жизнь благодаря грантам, полученным на форуме «Машук», от Росмолодежи и фонда В. Потанина. Как рассказал заместитель руководителя проекта Александр Филатов, старт был дан 17 апреля в Ставрополе. Всего планируется посетить 15 городов не только Ставрополья, но и республик СКФО.

В этом году проект включает в себя три направления мастер-классов: по воркаут, паркуру и стритарт. Так как на фестиваль в Пятигорске съехались ребята из всех городов КМВ, то между ними организовали профессиональные соревнования. Победителям и призерам дарят футболки и свитшоты с символикой проекта.

Александр Филатов добавил, что проект нужен для того, чтобы объединить молодежь, показать им, как можно весело и интересно проводить время.

Андрей Бражников приехал на фестиваль из Железноводска. Воркаутом он занимается чуть больше двух лет. Его главная фишка — стойка на руках. Он совершенствует это упражнение, вдохновляясь выступлениями мировых знаменитостей в этом виде спорта. «Чтобы научиться делать стройку на руках, мне понадобится год тренировок», — рассказал Андрей.