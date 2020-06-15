«Улов» — 46 кустов наркосодержащих растений

На Ставрополье полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих растений, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В Пятигорске сотрудники полиции в ходе отработки имеющейся оперативной информации провели обыск по месту жительства 45-летнего местного жителя.

В результате на участке домовладения мужчины обнаружено и изъято 46 кустов наркосодержащих растений с признаками культивации.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является коноплей. Мужчина пояснил, что выращивал растения для личного употребления.

Отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений).