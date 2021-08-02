Уникальные пешеходные театрализованные экскурсии – в нашем городе

Действие экскурсионного спектакля разворачивается на территории исторического центра города, в своеобразном путешествии во времени гостей сопровождают актеры в костюмах XIX века.

— Маршрут протяженностью три километра мы начали у памятника Лермонтову, далее прогулялись по парку «Цветник», от грота Дианы перешли к Академической галерее и Лермонтовскому гроту, а закончили наш маршрут у Эоловой арфы, — рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, который посетил вечернюю экскурсию. — Сюжет спектакля объединяет прошлое и будущее города и погружает в размышления о предназначении каждого из нас.

В необычной экскурсии активно используются элементы иммерсивного театра. Главные герои – современные пятигорчане и исторические личности – вступают в диалоги и обращаются к каждому из зрителей. Аудиогид экскурсии озвучивает заслуженный̆ артист РФ, актер театра и кино, телеведущий, писатель Сергей Чонишвили. Больше подробностей можно узнать на официальной странице проекта https://instagram.com/pro100shagi

— Мне понравилось, проект заслуживает внимания. Обсудим с организаторами возможность создания отдельной программы экскурсии для наших школьников, — отметил глава города на своей странице в сети Инстаграм.