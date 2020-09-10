Уникальный театр пластики рук выступил в Пятигорске

В Пятигорске состоялся спектакль уникального театра пластики рук «HAND MADE» На сцене Городского Дома культуры №1 пятигорчане смогли насладиться исключительно необыкновенным представлением. Яркое событие театральной жизни с говорящим названием «Потехе — час, или Time for Fun» является визитной карточкой Санкт-Петербургского театра пластики рук.

Данное представление выполнено в редком жанре, не имеющем аналогов в мире, поскольку главными героями вечера являются именно руки актеров. Актёры разговаривают со зрителями на языке рук. Этот язык понятен всем вне зависимости от возраста и национальности. При помощи рук они выстраивают необходимые декорации: узнаваемые виды городов, силуэты людей, зданий… Именно руки передают прекрасное настроение, вступают в диалог со зрителем или даже иллюстрируют его мысли.

Режиссер спектакля и художественный руководитель театра – Андрей Князьков смог отлично передать в пластических зарисовках всю драматургию номеров, каждой маленькой истории.