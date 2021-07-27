Упал – поднялся

Молодежное мероприятие «Open Summer Skate Fest» изменило привычное времяпровождение горожан в парке Победы: обычно на мероприятиях здесь спокойно прогуливаются, слушают музыку и покупают не всегда полезную еду в палатках. Теперь же в парке продуктовый хит — энергетические батончики, а звуковой ряд — скрежет колес, грохот падающих досок и возгласы зрителей, которые наблюдают за молодыми райдерами.

Новый для Пятигорска фестиваль организовал Антон Звягинцев – опытный скейтбордист, у которого уже имеется нескромная аудитория. В культуре скейтбординга он 14 лет. Антон закончил медицинский, но работать по образованию не захотел: его страсть – доска и трюки.

– Это уникальное мероприятие – первый фестиваль, который имеет узкую направленность именно на скейтбординг. Я надеюсь, что такие скейт-фесты будут проходить регулярно, на них съезжаются райдеры из разных городов. Есть и Кисловодск, и Ессентуки, и Ставрополь. Если честно, я не ожидал, что будет такое количество людей. Фестиваль поможет начинающим скейтбордистам увидеть, что у них есть поддержка, что культура скейтбординга разрастается. У нас несколько призовых мест в каждой дисциплине: джем-сессия (тут ребята катаются по парку и показывают свои лучшие трюки), лучший трюк с трамплина и лучший трюк на перилах.

Что ж, самое время насладиться раскаткой, которая дает ребятам возможность откатать программу на площадке еще до начала соревнования. Все скейтбордисты по-своему интересны, каждый из них уникален. По возрасту ограничений нет, особенно интересно наблюдать за мальчиком десяти лет, который откатывает программу не хуже бородатого дяди-инструктора.

Спортсмен берет доску, разгоняется и запрыгивает на рельсу. Немного пошатнулся, но смог удержать равновесие. Круто! Зрители кричат слова поддержки молодому парню. Одна девушка внимательно наблюдает за участниками: стоит со скейтом в руках, но кататься не спешит. Оказалось, Виктория Итченко только в начале своего пути в скейтбординг. Сегодня она просто наслаждается шоу, но при этом Вика знает, как непросто участникам:

– Для многих скейтборд – это страшно и больно, но на этой мысли нельзя останавливаться. Скейтборд как раз помогает преодолеть эти страхи. Разве не круто? Упал – больно, но ты поднимаешься. Снова упал, снова поднялся. Это воспитывает характер, растит некий стержень внутри.

Конечно, не все горят желанием проверять свои кости на прочность ради скейтборда, а вот Родион Верескунов — готов.

Парню 12 лет, а он уже выполняет разные трюки, которые страшно повторять.

– Почему ты выбрал именно занятие скейтбордом?

– Ну, как-то раз с мамой гулял по парку и увидел, как ребята катаются – вот и загорелся. Мне понравилось, поэтому сейчас я здесь. Меня даже не победа интересует, а само участие.

Родион рассказал: получал травмы из-за скейтборда — от ушибов и вывихов до ломания пальцев, однако его все равно ничего не остановит:

– Я готов рискнуть.

Смелости у парня хоть отбавляй. Тем временем раскатка закончилась, пора начинать соревнование. Все ребята кладут свои доски в одну кучу, затем подходит судья, выбирает из нее одну. Тот, кому принадлежит доска, и будет открывать фестиваль. На этот раз фестиваль открывает парень по имени Семен. Он первый откатает свою программу, для этого ему дается минута. Вообще у каждого игрока есть свой номер, который им присваивают организаторы. Об этом подробнее рассказала Руслана Андрющенко, представитель молодежной палаты города Пятигорска:

– Мы с командой молодежи Пятигорска выступаем в качестве организационной группы, которая полностью осуществляет контроль за мероприятием: от расстановки всевозможных ограничителей до регистрации участников. На данный момент мы зарегистрировали уже около 20 участников, каждому из них присвоен порядковый номер, согласно которому они будут выполнять программу, покажут свои крутые навыки. Вообще я считаю, что это довольно травмоопасное занятие. Иногда неприятно наблюдать за тем, как ребята падают, волнуюсь за них. Хотя странно, они так поднимаются и отряхиваются, будто ничего не случилось — привыкли, наверное.

Вопрос травм поднимается даже чаще, чем разговоры о зрелищности. Александра Реко, медсестра скорой помощи, поделилась мнением о фестивале и скейтбординге:

– Скажите, насколько этот спорт травмоопасный?

– Я бы сказала, он травматичный, но для неаккуратных. Меня больше беспокоит то, что некоторые не всегда используют защиту: шлемы, наколенники. Мы с коллегой переживаем, надеюсь, все пройдет без происшествий.

– Скажите, а если взглянуть на скейтбординг не как медику, а как независимому наблюдателю, как вы отнесетесь к нему?

– Я считаю, что это профессиональный спорт, хоть и проводится в виде уличных соревнований.

А как говорят участники, ради спорта и самого любимого дела синяки не страшны, а что до падений, так без них нет и взлетов.