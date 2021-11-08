Управленческая команда Пятигорска готовится к итоговой защите проектов развития города в Московской школе управления СКОЛКОВО

В течение года в рамках образовательной программы MasterofPublicAdministration (МРА) для городских управленцевпятигорская команда занималась подготовкой проектов развития города. Об этом рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Программа разработана в соответствии с международным стандартом по инициативе ВЭБ.РФ совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

— Мы проработали 96 проектов развития. Общий объем финансового обеспечения реализации программы составляет 173 млрд. руб. Более половины — 87,2 млрд. руб. — планируется привлечь за счет частных инвестиций, в том числе в партнерстве с ВЭБ, — рассказал Дмитрий Ворошилов.

Глава города подчеркнул, что выполнение плана позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза. Доля отрасли туризма достигнет 30% в объеме городской экономики, которая вырастет в 3,5 раза. Это даст возможность нарастить налоговый потенциал в 4 раза. Реализация программы развития Пятигорска разбита на три этапа: до 2025 года, 2026-2035 гг., 2036-2045 гг.

— Мы никогда не делали такого глубокого планирования, по результатам работы в СКОЛКОВО будем корректировать муниципальную программу социально-экономического развития города, — отметил Дмитрий Ворошилов. В ближайшее время в рамках концессии между Ставропольским краем и ВЭБ планируется реализовать сразу два социальных проекта: строительство школы на ул.Коллективной и поликлиники в микрорайоне Новопятигорск-Скачки. На итоговой защите участники представят экспертам комплексный план модернизации города с перечнем проектов, проработанных в ходе программы.