Управленческая команда Пятигорска защитила проект комплексного развития города в Сколково

В Москве прошла защита проектов развития городов по итогам образовательной программы MasterofPublicAdministration Государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ и школы управления «СКОЛКОВО». Команда Пятигорска представила на рассмотрение экспертной комиссии 97 проектов. Основная цель – стабильное улучшение качества жизни горожан. Как отметил глава города Дмитрий Ворошилов, в программу развития Пятигорска до 2045 года вошли проекты, касающиеся благоустройства общественных пространств, образования, культуры и спорта, транспорта и дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, развития санаторно-курортной сферы. Все они направлены на развитие экономики города и комфортной городской среды. В числе представленных проектов благоустройство курортной зоны города, обустройство набережной реки Подкумок, реконструкция очистных сооружений канализации, строительство городской поликлиники в микрорайоне Новопятигорск-Скачки, реконструкция нежилого здания в поселке Горячеводском под поликлинику, реконструкция автомобильных дорог «Подъезд №1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе», строительство транспортной развязки ул. Ермолова – ул. Беговая и ул. Ипподромная, строительство транспортной развязки ул. Мира – проспект Калинина. Также в планах на будущее: обновление подвижного состава ГЭТ, капитальный ремонт трамвайных путей, переселение жителей из опасной оползневой зоны и вынос инженерных коммуникаций, строительство гостиничного комплекса Radisson, создание спортивно-оздоровительного комплекса в районе Новопятигорского озера, строительство детского сада в микрорайоне Западном.

С помощью системы видеоконференцсвязи во время защиты разработки управленческой команды Пятигорска поддержал заместитель председателя Правительства Ставропольского края Николай Афанасов. Он отметил, что Правительство СК окажет всю необходимую помощь в реализации данных проектов. Напомним, программа развития для управленческих команд из 100 крупнейших городов России была разработана в соответствии с международным стандартом по инициативе ВЭБ.РФ совместно с Московской школой управления «СКОЛКОВО» и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой. Она состояла из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и проходила как в очном, так и в онлайн-формате. Участники смогли обменяться опытом и получить все необходимые консультации экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития.