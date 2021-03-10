Урбанистическая мастерская появится в Пятигорске

Для детей и молодежи ее создадут в столице СКФО В планах — творческие конкурсы архитектурной направленности, обучающие программы, разработка методик и инновационно-технических проектов, а также мастер-классы и межрегиональные фестивали студенческой урбанистики.

Проект «Урбанистическая мастерская «ARGO» будет реализован на базе Пятигорского центра молодежного инновационного творчества «Hi-Tech Импульс». На это будут направлены средства президентского гранта, который получила ассоциация «Институт социальных перспектив» по направлению «Развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодежи». У воспитанников мастерской будут формировать компетенции по разработке и реализации урбанистических, социальных и событийных проектов, а также навыки работы с местными сообществами, представителями бизнеса и органами местного самоуправления.

— Для развития экономики региона одним из приоритетов является формирование качественной городской среды. Бизнес развивается там, где комфортно жить и работать. Отрадно, что в решение этих вопросов активно включились воспитанники, созданных по инициативе Губернатора Ставропольского края, центров молодежного инновационного творчества. Именно здесь формируется реальная элита профессиональных кадров, которые будут развивать не только наш край, но и экономику всей России, — отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.