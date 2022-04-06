Ушел из жизни Владимир Жириновский

Об этом сообщили в телеграм канале Государственной Думы. «После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский.

Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.

Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей.

Для нас всех — это невосполнимая потеря.

Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах».

Источник информации и фото — https://t.me/duma_gov_ru