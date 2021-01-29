Ушел из жизни Юрий Андреевич Вишневский, труженик, патриот, отличный руководитель, грамотный хозяйственник. Мудрый и добрый человек, незаменимый коллега и друг… Многие годы он посвятил работе в системе городского коммунального хозяйства. Глубокие знания и бесценный практический опыт, неравнодушие и ответственность позволили Юрию Андреевичу стать одним из самых компетентных и эффективных руководителей, заслужить искреннее уважение всех, кому посчастливилось работать в его команде. Юрий Вишневский родился в Пятигорске, в семье инженера-строителя. Начал свой трудовой путь в 60-х, работал столяром, каменщиком, плотником, после окончания института — инженером «Союзкурортпроекта». В конце 70-х был инструктором промышленно-транспортного отдела Пятигорского горкома КПСС, с 1980 по 1998 возглавлял Управление городского хозяйства. Работал в краевом Министерстве ЖКХ. В 2000-х был заместителем главы города Пятигорска. В сердцах пятигорчан Юрий Вишневский останется примером честного служения Делу, Городу, Людям. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким…