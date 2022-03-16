Ущерб – более пяти миллионов рублей

В Пятигорске расследуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Гражданка подозревается в совершении мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения. Информация о противоправной деятельности пятигорчанки поступила в ОМВД России по городу Пятигорску. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции сведения подтвердились. Оперативниками установлено, что подозреваемая, занимая должность заведующей одного из учреждений дошкольного образования, с 2014 по 2018 годы оформила восемь трудовых договоров с родственниками и знакомыми, которые фактически не выполняли свои обязанности. Заработную плату, предназначенную специалистам, фигурантка снимала с находившихся в ее пользовании банковских карт, оформленных на имена лжесотрудников. Таким образом женщина похитила порядка 5,5 миллионов рублей. В настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности гражданки. Расследование уголовного дела продолжается.