Ускорено вступление в силу закона о продлении «дачной амнистии»

Прокуратура Пятигорска разъясняет: Федеральным законом от 28.06.2022 N 185-ФЗвнесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым срок вступления в силу Федерального закона от 30.12.2021 N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым «дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2031 года, перенесен с 1 сентября на 1 июля 2022 года.

Кроме того, оптимизирована процедура государственной регистрации права при наличии в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя.

В частности, предусмотрено, что в случае если в ЕГРН содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника (его законного представителя) и договор, на основании которого возникает право на недвижимое имущество (долю в праве собственности), подлежащее государственной регистрации, подписан от имени правообладателя представителем по доверенности, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав нотариусом не предоставляются.