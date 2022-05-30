Успех Анатолия Альникина

В соревнованиях приняли участие представители разных городов региона. По итогам турнира первое место среди женщин заняла спортсменка из Кочубеевского районаГалина Предущенко. Чемпионом среди мужчин в 13-й раз стал мастер спорта СССР, пятигорчанин Анатолий Альникин, который подтвердил звание сильнейшего, выиграв все партии. Второе место досталось Вилору Ли из станицы Ессентукской, третье – председателю Федерации шашек Ставропольского края Александру Губаренко (Иноземцево).

Напомним, что до этой победы наш земляк Анатолий Альникин также успешно выступил на традиционном всероссийском турнире по русским шашкам памяти Гаруна Курбанова, который прошел в Махачкале, где занял второе место среди ветеранов.