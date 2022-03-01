Успех пятигорских альпинистов

Альпинисты Пятигорского госуниверситета – призеры Всероссийского фестиваля скалолазания. В Республике Северная Осетия – Алания в последних числах февраля прошел фестиваль «Таймази 2022».

В соревнованиях, которые проводились на замерзших водопадах в окрестностях селения Стур-Дигора (Дигория), приняли участие представители 18 городов России. Среди целей и задач фестиваля — повышение спортивного мастерства и квалификации альпинистов и ледолазов, поддержка и развитие культурно-спортивных связей в регионе, проведение лекций по технике безопасности на ледовом рельефе и мастер-классов по различным направлениям ледовой подготовки. Спортивный альпинистский клуб «Максимум» ПГУ подготовил две команды — «Спорт (тренировочная)» и «Спорт». Капитаны команд — тренеры-общественники клуба Мария Ушакова и Кирилл Свитовой. Общий метраж, который прошли пятигорские альпинисты, составил 4050 метров. 1800 метров, преодолели члены команды «Спорт (тренировочная)» и 2250 метров, с учетом двух первопрохождений, представители команды «Спорт». В итоге в копилке наград наших альпинистов — победа и первое место в номинации «Новизна линии» (за первопроходы) и третье место в Гран-при за наибольшее количество пройденных маршрутов с учетом их трудности. Среди студентов ПГУ лидером зачета стала второкурсница Замира Дзампаева.