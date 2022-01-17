Успех пятигорских борцов

«Урожай» борцов из пятигорской Спортшколы №2 по итогам краевого первенства — 6 золотых медалей, 4 серебряные и 5 бронзовых. Соревнования по греко-римской борьбе прошли в селе Кочубеевском среди юношей 2002-2006 годов рождения.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Артем Исаханян, Сурен Агаджанян, Ашот Агамирян, Михаил Окаров, Артем Казаров, Феликс Бегларян. Вторые места – у Адама Франца, Георгия Казарова, Владимира Онопченко и Карена Баграмяна. Почетную бронзу привезли домой Илья Михайленко, Тамерлан Кулумбегов, Денис Стариков, Александр Арустамян и Эдвард Погикян. Поздравляем победителей, призеров и участников соревнований!

Слова особой благодарности – талантливым, терпеливым и трудолюбивым тренерам: Недоступову А.Б., Челапко А.А., Сафаряну А.А., Устинову А.В.