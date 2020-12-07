Успех пятигорских борцов

Пятигорские борцы завоевали медали на всероссийском турнире.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Д. Тимофеева среди юношей 2006-2007 г.р. прошел во Владимире. В нем приняли участие 600 спортсменов из всех регионов России. В числе лидеров и пятигорчане: Константин Задорожный и Ашот Агамирян завоевали вторые места.

Задорожный выступал в весовой категории «35 кг», Агамирян – в «92 кг». Таким образом, они получили право участвовать в финале первенства России 2021 года. Еще один воспитанник пятигорской СШОР № 2 – Артем Исаханян на пятом месте в весовой категории «48 кг».