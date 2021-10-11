Успех пятигорских фехтовальщиков

В Ростове-на-Дону с 7 по 10 октября проводился открытый областной турнир по фехтованию «Донская шпага». Команду Пятигорска представляли 35 спортсменов МБУ СШОР №5.

В личном зачете по фехтованию на шпагах среди девушек 2008 г. р. и моложе весь пьедестал почета заняли спортсменки столицы СКФО. Победительницей стала СофьяИванова, второе место заняла ЕкатеринаБерезина, третье разделили АделинаАрутюнян и Елена Трощий.

В личном зачете по фехтованию на шпагах среди юношей 2008 г. р. и моложе победителем стал Тихон Кравченко, бронзовым призером–Артемий Соколенко. Победителем по фехтованию на шпагах среди юношей 2005-2007 г. р. стал Мефодий Лытченко, в соревнованиях среди девушек старшей возрастной категориисеребро у Домны Кишиевой, бронза- у Эллады Аллахвердовой.

В командном зачете по фехтованию на шпагах среди девушек первое место заняли представители Пятигорска: Анна Сыпкова, Домна Кишиева, Эллада Аллахвердова, Валерия Матвеева, второе место также у наших спортсменок: Яны Колесниковой, Яны Свечкарь и Полины Пищулиной.

В командном зачете по фехтованию на шпагах среди юношей наши спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала почета в составе: Мефодий Лытченко, ТихогКравченко, Александр Марков.

Поздравляем победителей и призеров, тренеров: Виктора Сергеевича Князева, Татьяну Викторовну Карпуткину, Ольгу ИгоревнуСыпкову, Алексея Витальевича Яковенко, Константина Владимировича Петрова.