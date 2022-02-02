Успех пятигорских футболистов

Юные футболисты Пятигорска завоевали серебро Зимнего Кубка Краснодара–2022. Всероссийский детско-юношеский турнир собрал сильнейших игроков 2008 г.р. из Ставрополя, Невинномысска, Краснодара и Пятигорска. Уступив лишь команде Ставрополя в финальной игре, наши ребята стали серебряными призерами турнира.

Отличились пятигорчане и в индивидуальных номинациях. Лучшими игроками турнира признаны: лучший игрок команды — Михаил Гукасян, лучший полузащитник — Аслан Хамзаев, лучший нападающий — Армен Сааков. Поздравляем наших парней и их тренера Руслана Насирли с успешным выступлением! Вперед и только вперед!