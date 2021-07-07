Успех пятигорских гимнасток

В Кисловодске состоялись всероссийские соревнования «Кубок Правительства Ставропольского края по художественной гимнастике». По результатам состязаний гимнастки СШОР № 1 Пятигорска в групповых упражнениях выполнили программу мастеров спорта! По программе КМС спортсменки команды «Грация» заняли 6 место. В соревнованиях приняли участие 55 команд!

Поздравляем гимнасток, родителей и тренеров: Захарову Н. В., Климову Е. В., Багдасарову Н. С. Стрешнюю Т. Ю., Капусткину А. Ю., Каспарову В. В.!