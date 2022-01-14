Успех пятигорских гимнасток

Блестящий результат показали пятигорские спортсменки на первенстве по художественной гимнастике во Владикавказе, где проходит первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют 300 спортсменок. Гимнастки выступают в групповых упражнениях и индивидуальной программе. В групповых упражнениях у воспитанниц пятигорской СШОР № 1 – высокие показатели. Так, команда «Грация» (Ангелина Фролова, Кира Мокурова, Софья Сарбашева, Сима Набизада, Златислава Корниенко) завоевала первое место. Вторыми стали гимнастки из команды «Радуга» (Вероника Авакова, Мария Таранова, Мария Репринцева, Снежана Базалева, София Базалева). На пятом месте – команда «Сияние» (Валерия Купцова, Ксения Семенова, Арина Ионченкова, Ксения Атарщикова, Снежана Корниенко). Подготовкой спортсменок занимались тренеры: Захарова Н. В., Капусткина А.Ю., Климова Е.В., Багдасарова Н. С., Каспарова М. В.