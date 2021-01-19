Успех пятигорских гимнасток

С 12 по 17 января в Нальчике проходило Первенство СКФО и ЮФО по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 45 команд. Пятигорск представили гимнастки СШОР № 1. Спортсменки показали отличные результаты в программе КМС.●1 место — команда «Грация» (г. Пятигорск), ●2 место — команда «Сияние» (г. Пятигорск), ●4 место — команда «Радуга» (г. Пятигорск). В упражнениях в программе по первому разряду команда «Конфетти» (г. Пятигорск) заняла 2 место. Поздравляем наших спортсменок и тренеров: Захарову Н. В., Климову Е. В., Багдасарова Е.В., Каспарову М. В., Стрешнюю Т. Ю.