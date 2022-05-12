Успех пятигорских каратистов

Пятеро спортсменов и тренеров Пятигорска в составе Сборной РФ по косики каратэ приняли участие в Первенстве и Чемпионате Европы по данному виду единоборства в рамках Евразийской Олимпиады боевых искусств (участие приняли еще 5-7 Федераций Каратэ других стилей), которая ранее проводилась в Риге, и теперь обрела новый старт в Минске республики Беларусь при поддержке Министерства Спорта республики Беларусь и РСБИ.

Местом проведения был выбран Центр Олимпийской подготовки «Стайки» — огромные оборудованные площади, для любых летних видов спорта и живой природой. Участие приняли сборные команды Белоруссии, России, Казахстана, Азербайджана. Сборную команду РФ представляли спортсмены из Краснодарского края, Ставропольского края, Московской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 29 апреля и по 4 мая – 100 часов в дороге, 2 соревновательных дня и 1 день на любование красотами Города Героя!

Поединки были тяжелыми и конкурентными, на удивление соперники во всех весовых и возрастных категориях были опытными и техничными (очень не хотел травмироваться в поединках с более молодыми соперниками, так как желание у них за частую преобладает над качеством исполнения, но не в этот раз), практически во всех поединках разница при объявлении Победителя составляла 1-2 балла, за редким исключением.

Большое количество наград разной пробы привезла домой Сборная РФ и Мы не исключения, каждый выложился на 100% и внес свой вклад в Победу!:

Чемпион Европы – Иванцова Елена Викторовна

Вице-чемпион Европы – Зубкова Наталья Михайловна, Сохарев Сергей Анатольевич (Командное выступление)

Бронзовый призер Чемпионата Европы – Сохарев Сергей Анатольевич

Серебряный призер Первенства Европы – Зубкова Екатерина Вячеславовна

Бронзовый призер Первенства Европы – Ахтари Милад Бабракович.

Минск, безусловно, впечатлил своей архитектурой и чистотой, а также доброжелательным и уважительным отношением всех кого мы встречали по мере возникновения необходимости, будь то переезд, покупки или просьбы! А, мы привезли с собою хорошую погоду, правда, только на время пребывания.

Только слова благодарности всему оргкомитету этого блестящего события в Наше непростое время, за то что доверили нам представлять страну, участникам и нам за конкуренцию, всем кто помогал и мешал, нашему генеральному спонсору – Ахтари Бабраку Абдул Али (сын – бронзовый призер Первенства Европы!) за финансовую поддержку мероприятий в течении года, благодаря чему появилась возможность уделить время себе и исполнить свою данную мечту, упущенную, казалось, безвозвратно уйдя отдавать свой долг Родине в непростые 2004 – 2006 годы и вернувшись с определенным количеством ограничений к занятиям спортом.

Всегда будут впечатлять люди, представляющие Федерации Единоборств, которые наш спортивный клуб «Двойной Дракон» представляет, проделывающие огромную работу, для создания этого прекрасного праздника – соревнований. РОО «Ставропольская краевая Федерация рукопашного боя», ОО «Ставропольская краевая Федерация Армейского рукопашного боя», МФСОО «Федерация Араши Каратэ (Арашидо)», МФСОО «Федерация Араши ММА», International Koshiki Karate Federation / IKKF.