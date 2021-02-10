Успех пятигорских каратистов

Юные каратисты пятигорского спортклуба «Воин» завоевали медали открытого турнира по киокушинкай «ANTEY SELECTION» .

Три золотые награды, одна серебряная и три бронзовые — таков «урожай» наших спортсменов. Соревнования проходили в Ставрополе, серьезная конкуренция сложилась в двух разделах: ката и кумитэ. Первое место в разделе ката среди девочек 10-11 лет завоевала представительница «Воина» Маргарита Тевонян; в этом же разделе в категории 12-13 лет высшая награда досталась ее одноклубнице Елизавете Осиповой. Елизавета стала обладательницей «золота» и в разделе кумитэ своей возрастной категории. В категории «мальчики 5 лет до 21 кг» бронзу завоевал Амир Кассем, среди каратистов 6-7 лет второе место у Арсения Домашева, а в категории «мальчики 8-9 лет» на третью ступень пьедестала почета удалось подняться Даниэлю Ржевскому. Хорошие результаты показали и другие представители пятигорского клуба — Адам Кассем и Борис Мережко.

Как отметило руководство клуба, все ребята выступили достойно и одновременно увидели свои недочеты, которые теперь необходимо проработать на тренировках. Ведь впереди у каратистов «Воина» — международные соревнования.