Успех пятигорских школьников

Февраль 16, 2021 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 20

34 пятигорских школьника стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.

Из 24 запланированных общеобразовательных предметов уже завершились испытания по 17 дисциплинам. Согласно установленной квоте, от нашего города было подано 162 заявки на участие. 34 пятигорчанина стали победителями и призерами (9 и 25 соответственно) по литературе, основам безопасности жизнедеятельности, биологии, обществознанию, экологии, физической культуре. Олимпиада продолжается, мы следим за успехами участников и болеем за наших ребят.

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