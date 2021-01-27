Успех пятигорского студента

Студент из Пятигорска стал победителем конкурса молодых журналистов Ингушетии.

В Ингушетии состоялась церемония награждения победителей первого республиканского конкурса начинающих журналистов региона «Проба пера». В главной номинации победу одержал член Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки, руководитель студенческого научного общества Северо-Кавказского института РАНХиГС Ислам Ахциев. Награду молодым авторам вручили заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Гилани Паров и заместитель главного редактора республиканской̆ общественно-политической газеты «Ингушетия» Хусен Плиев. По итогам конкурса были отмечены работы участников в следующих номинациях: «Ислам — религия мира», «Лучшая работа на ингушском языке», «Лучшая работа на тему межэтнического взаимодействия», «250 лет вместе с Россией» и «Проба пера».

Работа студента СКИ РАНХиГС была посвящена эволюции гражданского общества в Ингушетии, особенностям социальной структуры ингушского этноса и современным общественно-политическим процессам в регионе. По итогам конкурсного отбора Ислам Ахциев пройдёт стажировку в федеральном информационном агентстве ТАСС и Академии новостей ТАСС, где сможет получить удостоверение о повышении квалификации.