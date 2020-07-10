Успех юных лингвистов столицы СКФО

В апреле 2020 года образовательный центр «Сириус» объявил о приеме заявок на обучающую программу «Лингвистика» для учеников 7-8 и 9-10 классов. Эта программа ориентирована на развитие лингвистических и творческих способностей школьников и включает изучение теоретической лингвистики, решение олимпиадных задач, проектную и исследовательскую работу. Заявки на участие подали две ученицы 8Б класса МБОУ СОШ № 29 «Гармония» – Ася Погосян и Виктория Полыгалова.

В течение месяца пятигорчанки слушали лекции ведущих ученых по лингвистике и смежным наукам, решали лингвистические задачи и выполняли задания, которые предполагают использование современных информационно-компьютерных технологий и методов математической статистики. Ученицы разгадывали тайны артиклей креольского языка и египетских картушей, делали переводы с зулусского и арабского, изучали гармонию гласных языков аттие и какабе. Ася и Виктория под руководством учителя русского языка и литературы Светланы Мининой успешно прошли курс обучения, дистанционный тур, очный онлайн-тур и стали финалистами, проявив математические способности и способности в изучении языкознания, трудолюбие, волю к достижению высокого результата. По условиям отбора лишь один из финалистов, набравший наибольшее количество баллов, может представлять Ставропольский край в Сочи. В октябре участие в смене по направлению «Лингвистика» примет Виктория Полыгалова.