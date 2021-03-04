Успехи пятигорских школьников

Пятигорчане стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Завершились все запланированные испытания. На счету города 13 победителей и 41 призер!

— Спасибо ребятам, учителям и родителям за достигнутые результаты. Напомню, что мною было принято решение о денежном поощрении ребят, которые пройдут в заключительный (федеральный) этап Всероссийской олимпиады школьников, — прокомментировал Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Так, за выход в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников учащийся получит 50 000 руб., призёр заключительного этапа — 100 000 руб., а победитель — 200 000 руб. Так что у учеников пятигорских школ появилась вполне ощутимая мотивация ставить цели, достигать их и быть лучшими в учебе.