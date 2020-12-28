Успехов на ринге пожелал пятигорским боксерам первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич во время торжественного открытия СШОР № 2 после масштабной реконструкции.

Почетных гостей встречали с хлебом и солью. Представители администрации города, казачества, творческие коллективы и, конечно же, спортсмены собрались на это важное событие. Посмотреть на то, как преобразилась спортивная школа олимпийского резерва № 2, прибыли депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутат Думы Ставрополья Алексей Раздобудько, а также известные боксеры: чемпион России и Европы, призер олимпийских игр и чемпионата мира Давид Айрапетян; олимпийский чемпион, чемпион Европы, призер чемпионата мира Рахим Чахкиев; заслуженный мастер спорта России, призер олимпийских игр Мурад Храчев.

Сначала для гостей провели обзорную экскурсию по всем помещениям отремонтированной школы. Просторные залы, современное оборудование, превосходный спортивный инвентарь и тренажеры. Теперь все это будет помогать растить новых чемпионов. Ведь из этих стен уже выходили прославленные на весь мир боксеры. Одного из них – Давида Айрапетяна – здесь тренировал заслуженный тренер России Валерий Васильевич Энтальцев. Его имя теперь носит СШОР № 2. После осмотра школы был дан старт проведению Кубка «Открытый ринг».

— Приятно видеть, что даже в нынешнее непростое время в стране открываются сотни спортивных объектов, катков, бассейнов, спортшкол, — подчеркнул Михаил Бабич. — Здесь, в Пятигорске, на базе школы со сложившимися славными традициями мы построили совершенно новый объект — для того, чтобы тренироваться можно было в самых современных и комфортных условиях. Это очень важно, ведь мир меняется и отставать нельзя. Бокс требует мужества, воли и характера. В спорте побеждает сильнейший.

Михаил Бабич отметил, что в Правительстве РФ уже начата разработка программы по развитию Кавказских Минеральных Вод до 2025 года. Наравне с объектами транспорта, энергетической и коммунальной инфраструктуры туда войдут десятки объектов спорта самых разных видов и направлений.

— Воспитывайте чемпионов для нашей большой страны, — обратился к собравшимся Владимир Владимиров. — Кроме призовых мест других у нас быть не должно! Такие мы: хотим побеждать и гордиться победителями.

— В этом году ко Дню города мы открыли Аллею звезд, там можно увидеть отпечатки ладоней наших выдающихся спортсменов, чемпионов, которых мы по праву называем гордостью Пятигорска, — сказал Дмитрий Ворошилов. — И я от всей души желаю всем начинающим атлетам, которые будут заниматься в новой спортшколе, пополнить своими достижениями общую копилку наград и украсить своими именами Аллею звезд.

— И все же для нас ценны не только победы и достижения, — подчеркнула Ольга Казакова. — Мы просто очень хотим, чтобы дети росли крепкими и здоровыми, а родители знали, что их ребята занимаются спортом в достойных условиях.

Одним из тренеров СШОР № 2 стал сам Давид Айрапетян. «Помню, как 23 года назад пришел сюда ребенком. Я верил, что школа будет шириться и процветать, был уверен в результате. У меня уже есть своя группа учеников, она разновозрастная».

Итак, что изменилось после реконструкции? На месте демонтированного старого здания вырос современный многофункциональный спортивный центр — школа бокса, которая сможет воспитывать собственных чемпионов и принимать соревнования самого высокого уровня. Кроме того, спорткомплекс станет отличной тренировочной базой для подготовки к важным чемпионатам и первенствам. Здесь оборудованы залы для тренировок, раздевалки, душевые и технические помещения, медкабинет, установлены боксерские ринги и мобильные трибуны для зрителей на 195 человек.

Факт

Реконструкция спортивной школы в поселке Горячеводском прошла в рамках реализации госпрограммы развития СКФО (подпрограммы, касающейся развития Кавминвод).

Цифры: занятия в СШОР № 2 будут вести 6 тренеров в 20 группах для 262 боксеров.