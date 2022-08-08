Установлен подозреваемый в хищении

В дежурную часть Отдела МВД России по Пятигорску с заявлением о краже обратилась 73-летняя местная жительница. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния причастен 46-летний горожанин.

Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что, находясь в состоянии опьянения, проник на территорию домовладения пенсионерки и из хозяйственной постройки похитил три газовые плиты. Имущество он продал, а деньги потратил.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).