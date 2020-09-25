Установлен подозреваемый в краже

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску обратился житель Челябинской области с сообщением о хищении денежных средств из его автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, который причастен к совершению противоправного деяния. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

В полиции мужчина пояснил, что увидел в одной из припаркованных машин на заднем сидении сумку. Гражданин убедился, что за ним никто не наблюдает и, взломав замок двери, похитил мужскую сумку и женский кошелек. Имуществом он распорядился по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила 24 тысячи рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).