Установлен срок согласования уполномоченными должностными лицами схемы размещения торговых мест на рынке

Федеральным законом от 28.06.2022 N 233-ФЗвнесены изменения в статью 15 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Прокуратра Пятигорска сообщает: в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ» О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» торговые места размещаются на основе схемы, которая разрабатывается и утверждается управляющей рынком компанией по согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно внесенным изменениям, срок согласования указанными уполномоченными органами схемы размещения торговых мест на рынке не должен превышать десять дней со дня регистрации письменного обращения управляющей рынком компании.