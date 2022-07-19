Установлен срок согласования уполномоченными должностными лицами схемы размещения торговых мест на рынке

Июль 19, 2022 Право и закон, Пятигорская Правда 0 128

Федеральным законом от 28.06.2022 N 233-ФЗвнесены изменения в статью 15 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Прокуратра Пятигорска сообщает: в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ» О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» торговые места размещаются на основе схемы, которая разрабатывается и утверждается управляющей рынком компанией по согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно внесенным изменениям, срок согласования указанными уполномоченными органами схемы размещения торговых мест на рынке не должен превышать десять дней со дня регистрации письменного обращения управляющей рынком компании.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.