Установлен временный порядок осуществления социальных выплат их получателям, проживающим за пределами РФ

Прокуратура Пятигорска сообщает, что согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2022 N 757 «Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства Российской Федерации и международных соглашений Российской Федерации, лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации» пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами РФ в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые в кредитных организациях на территории РФ, на основании соответствующего заявления.

До поступления заявления выплаты приостанавливаются. Осуществление выплат (с доплатой за все прошлое время) будет возобновлено в случае снятия ограничительных мер, препятствующих их осуществлению.