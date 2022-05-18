Установлен временный порядок осуществления социальных выплат их получателям, проживающим за пределами РФ

Май 18, 2022 Право и закон, Пятигорская Правда 0 169

Прокуратура Пятигорска сообщает, что согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2022 N 757 «Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства Российской Федерации и международных соглашений Российской Федерации, лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации» пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами РФ в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые в кредитных организациях на территории РФ, на основании соответствующего заявления.

 

До поступления заявления выплаты приостанавливаются. Осуществление выплат (с доплатой за все прошлое время) будет возобновлено в случае снятия ограничительных мер, препятствующих их осуществлению.

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