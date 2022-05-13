Установлен временный порядок расчета процентов за рассрочку по уплате коммунальных услуг

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2022 N 763 внесены изменения в пункт 72 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В период с 28 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. проценты за рассрочку на оплату коммунальных услуг будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей на 27 февраля 2022 года, — 9,5%.

Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля 2022 г. до вступления в силу настоящего постановления рассрочку осуществляется до 15 мая 2022 г.