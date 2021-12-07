Установлена фронтовая судьба красноармейца-пятигорчанина

Поисковики установили фронтовую судьбу красноармейца-пятигорчанина Сергея Карнаухова, погибшего в 1941.

Родственников бойца просят откликнуться – для вручения документов.

Старший лейтенант Сергей Павлович Карнаухов долгие годы считался пропавшим без вести.

И вот активистам Ставропольского регионального отделения «Поискового движения России» удалось пролить свет на его фронтовую судьбу.

Сергей Карнаухов был призван на военную службу в ряды РККА Пятигорским ГВК Северо-Кавказского (сейчас Ставропольского) края в октябре 1930 года. С мая 1941 года — командир роты 32-го моторизованного полка 32-й танковой дивизии.

Эта дивизия, дислоцировавшаяся на восточной окраине Львова, была поднята по тревоге в 2 часа ночи 22 июня 1941 года. Уже через час она начала выдвижение по улицам города в сторону Яворовского шоссе. В июне 1941 года полки 32-й танковой дивизии вели активные оборонительные действия против немецко-фашистских войск на Львовском выступе Юго-Западного фронта.

Однако вскоре дивизия оказалась в окружении. Лишь малочисленным ее остаткам удалось вырваться, дивизия была расформирована как погибшая в боях.

Сергей Павлович Карнаухов при выходе из окружения был ранен и попал в плен. Ему был присвоен номер военнопленного — 1875.

Умер Сергей Карнаухов 31 октября 1941 года в резервном лазарете № 1 Базилиана- Лемберг, Шталага 328 (Львов, Украина).

Что еще известно о красноармейце? Карнаухов женился в Пятигорске 31 октября 1932 года на Асютиной (Карнауховой) Марии Сергеевне, 1911 года рождения.

Мария Сергеевна проживала в Пятигорске по улице 1-го мая (Первомайской?) и умерла в 1947 году.

У Сергея и Марии родилось 4 детей.

Сын Юрий — 13 июля 1933 года рождения, г. Пятигорск.

Дочь Дина — 1 декабря 1935 года рождения — г. Пятигорск (в других документах — Горячеводский район).

Дочь Майя — 22 мая 1938 года, г. Пятигорск.

Сын Александр — 23 февраля 1940 года, г. Львов.

Если у Вас есть информация о родственниках Сергея Павловича Карнаухова, пожалуйста, свяжитесь с представителями регионального отделения «Поискового движения России» по телефонам:

+7-928-341-50-30, Кирей Марина Юрьевна;

+7-928-350-92-89, Бекичев Андрей Васильевич.