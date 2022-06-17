Установлены полномочия Минобороны России по вопросам оказания первой помощи военнослужащим в условиях военного времени и при выполнении боевых задач

Прокуратура Пятигорска сообщает, что Федеральным законом от 11.06.2022 N 166-ФЗвнесены изменения в статью 17.1 Федерального закона «Об обороне» и статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества разрабатываются и утверждаются Минобороны России. При этом, федеральными органами исполнительной власти (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливаться особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.

Порядок организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) подразделений по проведению мероприятий по оказанию первой помощи, в том числе программы подготовки, разрабатывается и утверждается Минобороны России, федеральными органами исполнительной власти (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами.

Также предусматривается, что первая помощь военнослужащим до оказания им медицинской помощи оказывается медицинскими специалистами медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) подразделений, самим пострадавшим (самопомощь) или находящимися вблизи лицами (взаимопомощь).