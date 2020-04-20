Утвержден перечень критически важных для жизнеобеспечения города организаций

Перечень организаций, деятельность которых является критически важной для решения вопросов жизнеобеспечения населения Пятигорска, утвержден решением городского оперативного штаба по реализации первичных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции.

Организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости и продуктами питания, за исключением торговли на розлив слабоалкогольными и безалкогольными напитками, кофе, чаем и др. Непрерывно действующие организации, в том числе организации, оказывающие коммунальные услуги, а также услуги по управлению многоквартирными жилыми домами. Государственные медицинские организации, а также иные медицинские организации, осуществляющие медицинскую и диагностическую деятельность в части выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), аптечные организации всех форм собственности, а также специализированные салоны оптики. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству и (или) продаже медицинских препаратов, медицинской техники, изделий медицинского назначения и материалов, используемых для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Организации, осуществляющие ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности в целях осуществления деятельности органов государственной власти Ставропольского края и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. Строительные организации, а также организации по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляющие работы по действующим контрактам. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и оптовую продажу строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования (в том числе холодильного и вентиляционного), используемых строительными организациями, без посещения гражданами помещений таких предприятий, путем доставки заказов. Организации, обеспечивающие осуществление на территории Ставропольского края выполнения работ, социальных услуг для государственных и муниципальных нужд. Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, закусочные), осуществляющие деятельность на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, путем доставки заказов. Общественные организации, осуществляющие волонтёрскую деятельность в период реализации мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на административной территории города Пятигорска (казачьи дружины и др.). Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность частных охранных служб и деятельность систем обеспечения безопасности. Сотрудники предприятий всех форм собственности, осуществляющие охрану предприятий, территорий, зданий, сооружений и техники, а также специалистам для проведение неотложных и аварийных работ. Сотрудников государственных, частных и муниципальных образовательных учреждений, реализующие программы, высшего, среднего профессионального образования, программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительного образования, осуществляющие свою деятельность на административной территории города Пятигорска, которые обеспечивают безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационное — технологической инфраструктуры в рамках дистанционного обучения. Адвокаты, осуществляющие свою деятельность в формах адвокатских образований, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», (по мотивированному обращению Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации). Нотариусы (по мотивированному обращению Нотариальной палаты Ставропольского края). Организации, осуществляющие деятельность по разработке, проектированию, производству, ремонту, сервису, утилизации и (или) продаже изделий, оборудования, конструкций, а также запасных частей и расходных материалов к ним, используемых для нужд обороны и безопасности. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения. Организации, осуществляющие неотложные аварийные работы. Организации, предоставляющие услуги по страхованию и финансовые услуги в части неотложных функций. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу связи (в том числе почтовой связи и подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных сетей. Организации, осуществляющие пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом, автобусами средней и большой вместимости по внутригородским маршрутам, а также автомобили легкового такси, имеющие соответствующие разрешительные документы, выданные уполномоченным органом государственной власти Ставропольского края. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги химчистки и услуги прачечных с условием оказания приема и выдачи заказов путем доставки. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере ремонта и обслуживания всех видов транспорта, продажи запасных частей, расходных материалов для транспортных средств, машин оборудования, а также автомобильные мойки. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радио-электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов по договору (соглашению) с производителем данной техники.

Иные организации, осуществляющие деятельность, непосредственно направленную на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.