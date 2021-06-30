Внимание! Отключение воды!

Уважаемые абоненты!

В связи с проведением ремонтных работ по ул. 8-я линия на трубопроводе д-150 мм. 01 июля 2021г. с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача питьевой воды.

Список районов и социально значимых объектов, попадающих под отключение воды при производстве работ.

Районы:

пос. Горячеводский, ул. Ясная, ул. Малиновского, ул. Кабардинская, ул. 1-я Линия; ул. 2-я Линия; ул. 3-я Линия; ул. 4-я Линия; ул. 5-я Линия; ул. 6-я Линия; ул. 7-я Линия; ул. 8-я Линия; ул. 9-я Линия; ул. 10-я Линия; ул. Пожарского; ул. Юцкая; ул. Тамбуканская; ул. Гагарина; ул. Заводская; ул. Захарова; ул. Саенко; ул. 1-й Юцкий Спуск; ул. 2-й Юцкий Спуск; ул. Машукская; ул. Матросова; ул. Свердлова; ул. Курсовая; ул. Сергеева; ул. 1-я пограничная; ул. Высоковольтная; ул. Центральная; ул. З.Космодемьянской; ул. Цветочная; ул. Нагорная; ул. Лебяжья; Кавказский проезд; ул. Каштановая; ул. Полевая; ул. Сенная; ул. Сиреневая; пер. Кольцевой; Атаманский проезд; Гражданский проезд; ул. Талькова; ул. Геологов; ул. Шило; ул. 50 лет Победы; ул. Согласия; ул. Мангышлакская; ул. Догадайло; ул. Инженерная; ул. Константиногорская; пер. Малиновского; ул. М.Баграмяна; ул. Байкальская; ул. Липовая; ул. М.Жукова; ул. Орловская; ул. Рябиновая; ул. Черемуховая; ул. Петра 1; ул. Грушовая; ул. Абрикосовая; ул. Васильковая; ул. Нахимова; ул. Фиалковая; ул. Весенняя; ул. Бабаджаняна; ул. Ямская; ул. Пихтовая; ул. Привольная; ул. Серебряная; ул. Звездная; ул. Веселая; ул. Крутая; ул. Раздольная; ул. Королева; ул. Кутузова; ул. Автомобилистов; пр. Цветочный; ул. Луговая; ул. Малосадовая; ул. Сергеева; ул. Питомная; ул. Лесная; пер. Лесной; ул. Пролетарская; ул. Водопадских коммунаров; ул. Пащенко; ул. Комсомольская; пер. Крутой.

Социально значимые объекты:

МБОУ СОШ №21;

МБОУ СОШ №23;

МБОУ СОШ №19;

лицей №20;

детский сад №15 «Казачок»;

детский сад №16 «Колокольчик»;

детский сад №40 «Дружба»;

детский сад №3 «Ивушка»;

СОШ «Геула»;

детский сад №2 «Кораблик»;

детский сад №30 «Белочка»;

детский сад №48 «Вишенка»;

детский сад №41 «Планета детства».

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.

Приносим извинения за временные неудобства.

С уважением, администрация.