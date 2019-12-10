Увольнять чиновников стали чаще

О коррупционных преступлениях, профилактической работе в этом направлении и статистических данных говорили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в СКФО. Во Всемирный день борьбы с коррупцией здесь состоялась пресс-конференция. Спикерами стали старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Сергей Пономарев и заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Александр Попов.

Итак, как отметил Сергей Пономарев, в регионе среди коррупционных преступлений весьма распространено взяточничество. Так, на территории округа за истекший период 2019 года зарегистрировано 200 фактов получения взятки, 191 – ее дачи и 50 — посредничества во взяточничестве. Кстати, коррупционерами добровольно возмещено порядка 1,2 млрд. рублей, у них изъяли имущества более чем на 10 млн. рублей.

— Судами СКФО по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности вынесено свыше 600 обвинительных приговоров в отношении более 670 человек, — рассказал Сергей Пономарев. — По ним, в том числе, осуждено 63 сотрудника правоохранительных органов, а также 70 чиновников из органов государственной власти и местного самоуправления, значительная часть которых — главы муниципальных образований и местных администраций.

На пресс-конференции также было озвучено, что прокурорами субъектов Северо-Кавказского федерального округа заметно активизирована работа по увольнению нерадивых чиновников в связи с утратой доверия. Если в 2017 году в результате прокурорского вмешательства своих должностей лишились 49 таких граждан, то в 2018 году — 53, а за девять месяцев текущего года — уже 90. По словам Сергея Пономарева, основанием для применения такого вида наказания являются грубые коррупционные правонарушения, такие как умышленное сокрытие сведений о принадлежащем недвижимом и движимом имуществе, полученных доходах и произведенных расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, занятие предпринимательской деятельностью или управление коммерческой организацией. Кстати, с 2018 года сведения увольняемых в связи с утратой доверия вносятся в специальный реестр, размещенный в открытом доступе в сети Интернет.

За 10 месяцев этого года правоохранительными органами округа выявлено 1970 преступлений коррупционной направленности. Причиненный ущерб составляет более 7 млрд. рублей.

Александр Попов в своем выступлении отметил, что наблюдается тенденция, связанная со снижением количества правонарушений в сфере коррупции.

— Но мы для себя считаем, что борьба с этим видом правонарушений не окончена, пока есть хоть одно преступление. Она должна быть продолжена, — подчеркнул Александр Попов.

Отмечено, что ущерб от коррупции на Северном Кавказе в 2019 году составил 7 млрд. руб., коррупционеры вернули 1 млрд. руб.