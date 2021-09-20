Уютный сквер для пятигорчан

Уютная атмосфера, удобные лавочки, освещение, детская площадка на огороженной территории — еще один сквер открыт в Пятигорске, на этот раз в микрорайоне Бештау. Местные жители уже оценили новый объект по достоинству. И дали ему прекрасное название – «Музыкальный».

Расположен он на улице Сельской, во дворе Детской музыкальной школы №2 им. Н. В. Миргородского, которой в этом году исполняется 55 лет. И уютный красивый сквер — отличный подарок к знаменательной дате. По случаю открытия этого самого сквера здесь прошел праздничный концерт. Свои творческие номера показали воспитанники ДМШ № 2 – под аплодисменты зрителей.

Данный проект удалось реализовать в рамках губернаторской программы «Поддержка местных инициатив».

— В этом уютном тихом сквере — вклад и труд всех: неравнодушных жителей, предпринимателей, подрядчиков, инициативной группы, которая, собственно, и предложила проект реконструкции сквера, рассказывала о нем на сходах граждан, организовала сбор подписей в его поддержку и держала под контролем все этапы благоустройства, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Результат сегодня видим мы все: комфортное и красивое пространство для семейного отдыха. Будем двигаться дальше: на следующий год только «Местным инициативам» запланировано 12 объектов благоустройства, один из них — тоже в микрорайоне Бештау. Вот так поэтапно, шаг за шагом, приводим в порядок общественные территории Пятигорска. Кстати, это уже второй сквер здесь, а ведь до прошлого года тут не было ни одной благоустроенной зоны отдыха.

Действительно, первый такой объект был открыт в октябре 2020 на пересечении улиц Адмиральского и Украинской — и тоже по программе поддержки местных инициатив. При этом, как и в случае с «Музыкальным сквером», решающую роль в разработке концепции и деталей ее воплощения сыграли предложения, идеи и пожелания жителей микрорайона. Теперь здесь появилась аккуратная плитка и яркий детский городок. Вместо старого асфальта — новое современное тротуарное покрытие, удобные лавочки и продуманная система освещения. Установлена детская площадка, а старая отремонтирована. «Музыкальный сквер» уже начал полностью оправдывать свое поэтическое название. На его территории оборудована летняя сцена и зрительский сектор. В теплое время года прямо в сквере для всех жителей микрорайона будут проходить концерты воспитанников Детской музыкальной школы №2, здание которой было капитально отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура» совсем недавно. Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что в сквере планируется установка площадки для воркаута, чтобы и взрослым ребятам было где заниматься спортом. «Музыкальный сквер» станет точкой притяжения для жителей микрорайона всех возрастов.

Слово местным жителям

Нина Павловна Великанова: «Мне очень нравится, как теперь здесь все устроено. Лавочки такие удобные и плитка красивая. Я часто прихожу сюда посидеть, подышать свежим воздухом, так как живу неподалеку. Здесь так тихо, спокойно. Спасибо за это место».

Оксана Мурзаханова: «Хочу поблагодарить всех, кто подарил нам этот сквер. Особенно ценно то, что теперь на детской площадке есть хорошее покрытие, а не грязь. Освещение сделали – можно и вечером приходить. И прекрасно, что территория огорожена. Я гулю тут с сыном Артемом. Раньше в нашем микрорайоне вообще некуда было прийти с ребенком, чтобы ему было где поиграть в безопасности, и просто посидеть на лавочке. Теперь у нас есть хорошая зона для семейного отдыха».