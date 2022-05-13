Ужасы войны – детскими глазами

Война всегда несет страх, горе, разрушения. И даже взрослому человеку, пережившему боевые действия, как правило, нелегко вспоминать об этом. Что уж говорить тогда о ребенке. На сцене ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева на днях показали литературно-музыкальную композицию «Дети войны». Зрителями стали школьники Пятигорска.

Как рассказал актер Ставропольского государственного театра оперетты, Почетный деятель искусств Ставропольского края и художественный руководитель народного детско-музыкального театра «Белая ромашка» Николай Качанович, постановку готовили порядка трех месяцев. В ней задействованы 19 человек — школьники Пятигорска, которые занимаются в театре «Белая ромашка».

— Мы планировали показать «Дети войны» еще на прошлую годовщину Великой Победы, но, в силу ряда причин, получилось только к 77-й, — отметил Николай Качанович.

По словам автора этой литературно-музыкальной композиции Анны Качанович, она посвящена всем ребятишкам, прошедшим этот ад.

— Здесь говорится также о судьбах некоторых детях Пятигорска во время Великой Отечественной войны, месяцах оккупации, — рассказала Анна Качанович – Информацию мы брали в Пятигорском краеведческом музее, а также из воспоминаний тех, кто пережил здесь войну. У меня тоже воевали бабушка и дедушка, отец был узником концлагеря. Для нас 9 мая, День Победы – святой, великий праздник. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение знало свою историю, помнило подвиги нашего народа. Это очень важно. Забывать об этом нельзя. Мы — за мир без нацизма, где слышен детский смех.

Совсем недавно театр «Белая ромашка» завоевал Гран-при международного фестиваля «Овация», а также диплом лауреата I степени и множество специальных призов за отдельные роли и эпизоды. Помимо этого артисты продемонстрировали там спектакль «У ковчега в восемь» автора Ульрих Хуба. В Пятигорске театр выступает на разных площадках, в том числе в школах и санаториях. Пронзительная история войны глазами детей никого не оставляет равнодушными.

Слово участникам:

Ведущие литературно-музыкальной композиции Тимур Зуев и Александра Николашина: «На самом деле, очень тяжело морально вести этот спектакль. Каждое выступление мы пропускаем через себя. Благодаря постановке, мы узнали много нового для себя: о мужестве и храбрости тех детей, об истории Пятигорска в военные годы — что происходило здесь в те времена. Наши прадеды тоже воевали. Мы посещаем патриотические мероприятия, такие как «Света памяти», «Бессмертный полк».