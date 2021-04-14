В аварии погиб человек

Апрель 14, 2021 Главные новости, Происшествия, Пятигорская Правда 0 121

По предварительной версии, сегодня, 14 апреля около 09 часов 30 минут на пересечении ул. Беговой и ул. Производственной г. Пятигорска водитель автомобиля «ВАЗ — 21074» двигаясь по ул. Производственной со стороны Черкесского шоссе не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», который двигался по ул. Беговоя со стороны ул. Широкой. В результате происшествия водитель «ВАЗа» 85 – летний житель г. Ессентуки был доставлен в больницу г. Пятигорска, где от полученных травм скончался. За рулем «Скании» находился 29 – летний житель Кировского района, который за последние два года 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Штрафы оплачивал. По факту происшествия проводится проверка.

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