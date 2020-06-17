В аварии пострадал несовершеннолетний

По предварительным данным, 15 июня в 20 часов 45 минут водитель автомобиля ВАЗ-211440 двигаясь по ул. Островского со стороны ул. Новой в сторону ул. Пащенко, в районе дома № 149 при выполнении маневра обгона не убедился в безопасности маневра, в результате допустил столкновение со скутером «Хонда», который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия 16-летний житель города Пятигорска получил различные телесные травмы, с которыми был доставлен в больницу г. Кисловодска. Установлено, что водительское удостоверение соответствующей категории он не имеет. Тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что несовершеннолетний в момент ДТП находился в мотошлеме.

За рулем автомобиля находился 22-летний житель Пятигорска, водительский стаж которого составляет 1 год. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации управлять мототранспортом, объем двигателя которого составляет до 50 кубических сантиметров, имеют права лица, достигшие 16 – летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории М. В обязательном порядке необходимо использовать мотошлем, также не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Уважаемые родители! Подумайте несколько раз, прежде чем купить своему ребенку самый травмоопасный вид транспорта — мопеды и скутеры. Безобидные на первый взгляд подарки оборачиваются трагедией. Садясь за руль двухколесного транспорта, дети становятся полноправными участниками дорожного движения, а травмы при авариях намного серьезнее, чем у водителей автомобилей. Не допускайте непоправимых ошибок!