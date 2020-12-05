В аварии пострадали два пешехода

В столице СКФО произошла авария. По предварительной версии, 3 декабря около 19 часов 30 минут, водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по улице Островского со стороны Малосадовой, в районе дома №88 допустил наезд на неустановленных пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. В результате происшествия пешеходы (мужчина и женщина, на вид им от 35 до 45 лет) получили телесные повреждения и бригадой СМП доставлены в ГКБ Пятигорска, госпитализированы в реанимационное отделение. Личность пострадавших уточняется.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 44- летний житель Ессентуков, в момент ДТП он был трезв. За последние 2 года дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, штрафы оплачивал. По факту происшествия проводится проверка.

Уважаемые водители, при приближении к пешеходным переходам заблаговременно снижайте скорость движения, будьте предельно внимательны.

Пешеходы, переходите дорогу только после того, как убедитесь в безопасности. В темное время суток пользуйтесь световозвращающими приспособлениями.