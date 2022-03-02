В бюджет внесены корректировки

Март 2, 2022 Главные новости, Политика, Пятигорская Правда 0 167

На внеочередном заседании Думы Пятигорска внесены корректировки в городской бюджет. В частности, в доходной части учтено увеличение субсидий на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию курортно-исторической зоны Пятигорска. Кроме того, депутаты внесли изменения в кадровый состав некоторых городских комиссий. Присутствовал на заседании Думы Пятигорска и председатель краевой Думы Николай Великдань. Он обсудил с депутатами программу выполнения наказов жителей региона – напомним, она рассчитана на ближайшую пятилетку и касается вопросов благоустройства, ремонта дорог, ЖКХ, образования, социальной защиты и т.д.

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