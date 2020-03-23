В честь ветерана ВОВ Хамита Салимова назовут танк!

Подробнее о проекте расскажет атаман Горячеводской казачьей общины Валерий Поматов, — В этом году все мы готовимся достойно отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – самой жестокой в истории человечества. В далеком 41-м наши отцы и деды шли на фронт по велению совести, бились насмерть за каждую пядь родной земли. Уничтожив врага, самоотверженно, плечом к плечу восстанавливали страну. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших врага на передовой, всех советских людей, приближавших Победу в тылу, всегда будет жить в наших сердцах. Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а потомкам – счастье.

Наш святой долг – всегда помнить об этом, постоянно заботиться о ветеранах, воспитывать молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить нашу историческую память и каждую крупицу правды о войне.

В честь 75-летнего юбилея Великой Победы в Пятигорске на территории поселка Горячеводского планируется открыть парк «Патриот», где будет размещаться списанная боевая техника разных лет, как символ доблести героев Отечества и непобедимости нашего оружия. БТРы, зенитные установки, гаубицы, пушки будут доставлены из разных регионов страны – об этом есть договоренность города с Министерством обороны РФ. Мы, казаки Горячеводской общины, подготовим площадку для постоянной дислокации этой техники, но ее транспортировка потребует серьезных финансовых затрат.

Обращаемся к патриотам Пятигорска, людям с активной гражданской позицией и просто неравнодушным жителям города с просьбой оказать финансовую помощь в доставке техники.

У каждого поколения есть своя историческая миссия. Наша святая обязанность — твердо стоять на страже завоеваний наших предков, перед лицом любых угроз и вызовов времени проявлять сплоченность и единство, ни при каких условиях не допустить утраты независимости Отечества и сохранить священную правду о Великой Отечественной войне, передавая ее из поколения в поколение. Именно этой цели будет способствовать появление парка «Патриот».