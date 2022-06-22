В День Памяти и Скорби сотрудники пятигорской полиции почтили память погибших минутой молчания

В Пятигорске в ночь с 21 на 22 июня традиционно состоялся митинг «Минута скорби», посвященный дню начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов, начальник Отдела МВД России по городу Пятигорску Михаил Громаков, ветераны, представители казачества, активы общественных организаций, жители и гости столицы СКФО.

Жители и гости города — курорта отмечают эту скорбную дату как День памяти, день гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто не вернулся с полей сражений и отдал жизнь за свободу и независимость Родины.

Присутствующие почтили память павших солдат минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу «Огонь Вечной Славы».